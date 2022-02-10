Шымкент — город который можно посещать круглый год, вас в третьем мегаполисе встретят с особым гостеприимством.

Руководитель управления туризма и внешних связей третьего мегаполиса выявил 10- причин, почему нужно приехать в Шымкент. Итак, поехали!

1. Гостеприимные жители. Для нас каждый турист – уважаемый гость. Гостеприимство – наша главная особенность.

2. Солнечные дни. В Шымкенте 300 солнечных дней в году.

3. Разнообразие гостиниц. Есть возможность выбора, начиная с хостелов до 5-звездочных отелей, соответствующих международным стандартам.

4. Доступная цена и вкусная еда. Шымкент – гастрономический центр Казахстана. Вкусная еда вас непременно удивит.

5. Историко-культурные ценности. Город с 2200-летней историей богат сакральным туризмом. Об этом свидетельствуют мавзолеи родителей Х.А. Ясави Ибрагим ата и Карашаш ана, а также Цитадель, Мартобе и башня Хызыр являются основными историческими объектами города.

6. Дендрологический парк. Первый и крупнейший в стране парк для отдыха с зелеными насаждениями. Гостям города предоставляется возможность прогуляться на природе.

7. Шымкент – туристский центр Южного региона. Рядом находятся заповедник Аксу-Жабаглы, Национальный парк Сайрам-Угам, живописные зоны отдыха Каскасу, Бирколик и древний Туркестан.

8. Река «Кошкар-Ата». Родниковая вода с целебными свойствами берет свое начало с Шымкента. Главной особенностью реки является то, что она обладает великолепием, которое поддерживает температуру в среднем 11 градусов в течение всего года.

9. Развлекательный туризм. Такие объекты, как теннис, ипподром, ледовый каток, аквапарк, зоопарк, цирк, стендовая стрельба, картинг, параплан, прыжки с парашютом, полет на вертолете, театры и музеи – дает возможность весело провести время с семьей.

10. Родина тюльпанов. Весной цветут тюльпаны выложенные коврами по улицам Шымкента.

«Жители Шымкента гарантируют, что вы получите положительные впечатления о городе. Я люблю Шымкент, и вы в него влюбитесь!», — сказал Ерлан Кыдыров, руководитель управления туризма и внешних связей г. Шымкента.

Также в управлении заявили, что главный колорит города — это местные жители. Люди в Шымкенте приветливые и самые гостеприимные.