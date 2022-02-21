Девушка разбилась насмерть, упав с 10 этажа в Шымкенте

-
Редактор
-
635

23-летняя девушка скончалась после падения с десятого этажа в Шымкенте, передает OTYRAR.

Об этом сообщили корреспонденты тк OTYRAR программы «Экстренный вызов».  19 февраля, около двух часов ночи очевидцы трагедии прислали сообщение о том, что с 10-го этажа жилого комплекса на проспекте Кунаева сбросилась жительница города.

Приехавшая скорая констатировала смерть девушки 1999 года рождения.

Редакция OTYRAR неоднократно обращалась за комментариями в пресс-службу Департамента полиции г. Шымкента. Информацию сначала опровергли, затем сообщили, что официальный комментарий будет позднее.

 

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА