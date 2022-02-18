Духовные мошенники. Как в Шымкенте наживаются на доверчивых?

В полицию Шымкента обратился мужчина. Он заявил, что стал жертвой мошенника.

Как сообщили в полиции, 26-летний парень якобы организовывал паломнические поездки. Войдя в доверие, ему удалось обманным путем заполучить 700 тысяч тенге от пострадавшего.

В результате от парня простыл след. Ни денег, ни духовного паломничества мужчина не дождался. После заявления правоохранители установили личность и задержали мошенника. Все денежные средства предприимчивый парень уже успел потратить на собственные нужды.

В настоящее время ведется следствие. Полиция проверяет причастность подозреваемого к другим аналогичным видам мошенничества.

В полиции Шымкента утверждают, заявления от доверчивых граждан обманутых мошенниками поступает ежедневно. Схем «развода на деньги» огромное количество. Стражи порядка призывают не отдавать денежные средства малознакомым людям и проявить бдительность.