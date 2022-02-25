Мошенник из Шымкента обманул своего знакомого на 7 млн тенге

Аферист из Шымкента обманул своего знакомого на 7 миллионов тенге.

Мошенник обещал своей жертве купить автомобиль марки «Toyota Camry», но не сдержал свое слово. Спустя время злоумышленник даже не вернул деньги. Пострадавший через некоторое время обратился в Управление полиции Енбекшинского района. Сейчас ведется досудебное расследование.

«В ходе оперативных мероприятий злоумышленник был доставлен в управление полиции. В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные работы, в рамках которых устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям«,- сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкента.