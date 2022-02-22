На волоске от… жителя Шымкента спасли с острым инфарктом миокарда

В Шымкенте в городской больнице № 2 успешно провели первую операцию по стентированию коронарных артерий в экстренном порядке.

58-летний житель Шымкента обратился в приемное отделение Городской больницы №2. Он жаловался на одышку и нестерпимые жгучие боли за грудиной, подлопаточной области, отнималась левая рука. Диагностика показала у мужчины острый инфаркт миокарда. Бригада врачей немедленно приступила к подготовке к операции.

«Раньше такие операции проводили только в кардиологическом центре. Но этот пациент поступил в фосфорную больницу, он даже не мог предположить, что у него инфаркт мог случиться. В таких ситуациях дорога каждая минута и врачи приступили к операции незамедлительно. По счастливой случайности, в этой больнице новый главврач, как раз он перевелся с кардиоцентра. Он и провел эту операцию, спас пациента», — говорит Лаура Нахыпқызы, пресс-секретарь управления здравоохранения г. Шымкента.

Суть оперативного вмешательства заключается в установке стента в коронарный, суженный сосуд. После увеличивается его просвет и полностью восстанавливается кровоток, а вместе с этим и все жизненно важные функции организма. К слову, врачам удалось уложиться в норматив «золотого часа», что позволило пациенту избежать инвалидности и даже смерти.

В настоящее время мужчина находится в реанимации, чувствует себя хорошо, все показатели жизнедеятельности организма в пределах нормы.