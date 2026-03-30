В Шымкенте фельдшеры скорой помощи спасли пациента после остановки сердца

В Шымкенте фельдшеры скорой помощи спасли жизнь 71-летнему мужчине, у которого произошла остановка сердца во время инфаркта.

27 марта на пульт «103» поступил срочный вызов. Бригада скорой помощи оперативно прибыла к пациенту. После осмотра медики установили, что у него инфаркт и крайне тяжёлое состояние.

Во время оказания медицинской помощи у пациента остановилось сердце. Фельдшеры незамедлительно начали сердечно-лёгочную реанимацию — провели массаж сердца и дважды применили дефибрилляцию.

Экстренную помощь оказали фельдшеры Жантуганов Ержан и Шаяхметова Гузеля.

Спустя несколько минут сердце пациента вновь начало биться, дыхание восстановилось. После стабилизации состояния мужчину доставили в больницу, где он продолжает получать лечение.

Медики отмечают, что в подобных ситуациях решающую роль играет каждая секунда. Благодаря оперативным действиям фельдшеров жизнь пациента удалось спасти.