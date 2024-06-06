Круглосуточная нейрохирургическая помощь: новый центр в Шымкенте

В Шымкенте начал работу новый нейрохирургический центр, предназначенный для оказания стационарной помощи пациентам с тяжелыми нейрохирургическими заболеваниями.

Центр открыт на базе городской больницы №2.

Ранее пациенты вынуждены были отправляться в другие регионы страны или обращаться в различные медицинские учреждения города, что занимало значительное время и усложняло доступ к необходимой помощи.

Теперь пациенты с черепно-мозговыми травмами и другими сложными заболеваниями могут получать экстренную нейрохирургическую помощь круглосуточно и в одном месте.

Одной из ключевых задач нового центра является обучение и повышение квалификации специалистов. В центре открыт учебный центр, где проходят обучение резиденты, а также нейрохирурги из Казахстана и других стран. Это позволит улучшить качество медицинских услуг и обмениваться передовым опытом в области нейрохирургии.

Руководит новым центром доктор медицинских наук Еркин Жумагулович Медетов, известный нейрохирург с многолетним опытом работы. Под его руководством центр стремится стать ведущим учреждением в области нейрохирургии не только в Шымкенте, но и во всем регионе.

С момента открытия центра на базе больницы №2 уже было проведено 150 нейрохирургических операций. В числе пациентов были не только граждане Казахстана, но и иностранные граждане из Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Швейцарии.

Это свидетельствует о высоком уровне доверия к новому медицинскому учреждению и его специалистам.

Администрация города Шымкента и руководство больницы №2 планируют и дальше развивать центр, внедряя новые технологии и методики лечения, чтобы предоставлять пациентам самый современный уровень медицинской помощи.

Центр также будет сотрудничать с ведущими медицинскими учреждениями и экспертами в области нейрохирургии для обмена опытом и повышения квалификации специалистов.

Важно отметить, что открытие такого центра в Шымкенте является значимым шагом в развитии здравоохранения города и улучшении доступности медицинских услуг для населения.

Теперь пациенты могут рассчитывать на своевременную и квалифицированную помощь, что значительно повышает шансы на успешное лечение и восстановление.