В южном мегаполисе 36-летняя женщина впервые увиделась с дочерью спустя 2 месяца после родов.

Как оказалось, беременная поступила в реанимацию с двусторонней пневмонией и 95% поражением легких. Из-за критически сложного состояния врачи городской больницы №2 приняли решение родоразрешить женщину до положенного срока. Малышка рожденная на 29 неделе беременности весила всего 980 грамм. Сразу после рождения ребенка перевели в родильное отделение, а мать осталась в реанимации. Обе пациентки прошли долгий путь лечения и реабилитации в стационаре. Долгожданная встреча матери и дитя состоялась недавно.

«Сегодня для нас радостный день. На 54 день после рождения мы выписали малышку с красивым именем Айназ. Состояние у нее было тяжелое, легкие не раскрывались, ребенок почти месяц провел в кювезе, с атвоматическей подачей кислорода, мы провели все необходимые процедуры. За ребенком ухаживали, кормили, смотрели за ней. Сейчас она весит 2 кг. Сложные дни позади. Наконец Айназ встретиться с мамой», — говорит Насиба Корганбаева, заведущая отделения детской реанимации городской больницы №2.