Особенная девочка мечтает попасть в Японию

Для ценителей искусства в третьем мегаполисе страны проходит выставка необычных картин.
А все дело в том, что в Шымкенте открылась благотворительная выставка картин «Ояу», где будут выставлены работы Баян Бахытжан и ее учеников (детей с ограниченными возможностями) Общественного фонда «Шектеусiз Үмiт».
ПОЧЕМУ ОЯУ?
Автор выставки Баян Бахытжан уверяет, что понимать слово «Ояу» можно по-разному, для меня это пробуждение вдохновения, для наших особенных детишек это пробуждение к новой жизни.
«Вы знаете, у нас на мастер класс приходила девочка, она в принципе не разговаривала, на третий день она уже начала говорить, разве это не пробуждение. Я считаю, что каждый особенный ребенок может творить. Он не должен просто сидеть дома и оставаться сам с собой, мы должны помогать им. Вы посмотрите как рисунки они представили«, — сказала Баян Бахытжан, художник. *Это первая арт выставка Баян Бахытжан. На написание выставленных картин её вдохновила сама природа. Путешествуя в разные страны мира, художница всегда любила делать зарисовки, фотографии понравившихся мест: ландшафтов, гор, морей, волн. «Картины — это моё проявление через дары природы. Я так вижу их», — говорит Баян.
МЕЧТА ЮНОЙ ХУДОЖНИЦЫ
Одна из участниц Нурай Ыбыраева нарисовала две стороны жизни, в своем понимании девочка попыталась выразить то, что жизнь делится на две части и человек сам может выбирать какую сторону принять.
«Я нарисовала «Инь и Янь», это пересечение белого и черного, как и в жизни. А рядом я нарисовала сакуру, это начало новой жизни. С этой выставки у меня началась новая жизнь, у меня появились мечты и цели. Главная цель встать на ноги и хочу посетить Японию, это моя заветная мечта. Я встану на ноги и покажу всему миру какая грациозная, красивая и целеустремленная», — говорит Нурай Ыбыраева.
Выставка «Ояу» продлится десять дней с 26 февраля по 7 марта. Часть средств от продаж картин Баян Бахытжан будет направлена на реализацию творческих проектов с участием особенных детей.
Каждый желающий может посетить галлерею по адресу: Проспект Республики 4, «City Shopping Gallery», 1 этаж.