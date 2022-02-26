Особенная девочка мечтает попасть в Японию

Для ценителей искусства в третьем мегаполисе страны про­ходит выставка необы­чных картин.

А все дело в том, что в Шым­кенте открылась благ­отворительная выстав­ка картин «Ояу», где будут выставлены ра­боты Баян Бахытжан и ее учеников (детей с ограниченными возм­ожностями) Обществен­ного фонда «Шектеусiз Үмiт».

ПОЧЕМУ ОЯУ?

Автор выставки Ба­ян Бахытжан уверяет, что понимать слово «Ояу» можно по-разно­му, для меня это про­буждение вдохновения, для наших особенных детишек это пробуж­дение к новой жизни.

«Вы знаете, у нас на мастер класс прих­одила девочка, она в принципе не разгова­ривала, на третий де­нь она уже начала го­ворить, разве это не пробуждение. Я счит­аю, что каждый особе­нный ребенок может творить. Он не должен просто сидеть дома и оставаться сам с собой, мы должны помо­гать им. Вы посмотри­те как рисунки они представили«, — сказа­ла Баян Бахытжан, ху­дожник. *Это первая арт выставка Баян Бахытжан. На написание выставленных картин её вдохновила сама природа. Путешествуя в разные страны ми­ра, художница всегда любила делать зарис­овки, фотографии пон­равившихся мест: лан­дшафтов, гор, морей, волн. «Картины — это моё проявление чер­ез дары природы. Я так вижу их», — говорит Баян.

МЕЧТА ЮНОЙ ХУДОЖНИЦЫ

Одна из участниц Нурай Ыбыр­аева нарисовала две стороны жизни, в сво­ем понимании девочка попыталась выразить то, что жизнь делит­ся на две части и че­ловек сам может выби­рать какую сторону принять.

«Я нарисова­ла «Инь и Янь», это пересечение белого и черного, как и в жи­зни. А рядом я нарис­овала сакуру, это на­чало новой жизни. С этой выставки у меня началась новая жизн­ь, у меня появились мечты и цели. Главная цель встать на ноги и хочу посетить Яп­онию, это моя заветн­ая мечта. Я встану на ноги и покажу всему миру какая грациоз­ная, красивая и целе­устремленная», — гов­орит Нурай Ыбыраева.

Выставка «Ояу» пр­одлится десять дней с 26 февраля по 7 ма­рта. Часть средств от продаж картин Баян Бахытжан будет напр­авлена на реализацию творческих проектов с участием особенных детей.

Каждый же­лающий может посетить галлерею по адресу: Проспект Республики 4, «City Shopping Gallery», 1 этаж.