Несколько событий культуры Шымкента

Начну с последней декады августа. Наверное, в ответ на снизошедшую на нас относительную прохладу город благодарно выплеснул сразу несколько культурных акций. Впрочем, и в самую жестокую жару культурная жизнь Шымкента ни на день не замирала. Расскажу о некоторых событиях ушедшего лета.

Визит узбекского гостя

Не знаю, с чем это связано, но в предпоследнюю субботу августа горожанам был преподнесен подарок культурно-развлекательного содержания. Сразу на трех площадках мегаполиса, расположенных в разных его концах, прошли различные мероприятия с целью (как сказано в анонсе): «Весело и культурно провести летние каникулы горожан, а также подарить хорошее настроение». И организаторам это удалось.

В парке «Шым сити» выступали певцы концертной организации «Шымкент концерт» и артисты управления пограничной службы КНБ Туркестанской области, которые представили концертную программу, посвященную Дню пограничника. На «Арбате», рядом с русским драматическим театром, был представлен фрагмент из спектакля «Пиковая дама» в исполнении, понятно, артистов театра. В парке отдыха «Наурыз», что в ЖК «Сайрам», Узбекский драмтеатр и художественный коллектив Республики Узбекистан показали выступления артистов комического жанра и небольшие совместные спектакли.

Словно в продолжение узбекской темы на 21 августа было назначено открытие персональной выставки узбекского художника Аслиддина Каланова под названием «Знакомство». Она для всех оказалась поистине дебютной: как для художника, впервые выступающего в «международном» формате, так и для организаторов – Шымкентского филиала Союза художников РК, городского управления культуры, развития языков и архивов и универсальной библиотеки имени А. Пушкина, на базе которой и был устроен вернисаж.

Это для нас, шымкентцев, имя Каланова стало открытием, а на родине его творчество давно оценено по самому высокому разряду. Аслиддин Джураевич Каланов – член творческого объединения академии художеств Узбекистана, профессор на кафедре «Графика» Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода в Ташкенте. К тому же он является автором нескольких учебных пособий по композиции станковой и книжной графики, словом, наш гость – человек исключительно творческий и разносторонний.

Автор родился в 1960 году в Самарканде –историческом и живописном городе. Поэтому неудивительно, что Аслиддин мечтал стать художником с самого раннего детства. Чтобы осуществить свою мечту, он поступил в Республиканское художественное училище имени П.П. Бенькова, где получил фундаментальные навыки классической школы живописи и графики, а также в совершенстве овладел техникой сложных видов графики, таких как литография и офорт. Кстати, многие наши южноказахстанские художники тоже учились в Ташкенте, их можно причислить к славной когорте «беньковцев», а значит, не будет преувеличением сказать, что с приезжим гостем их роднит не только одна и та же школа живописи, но и схожее восприятие окружающего мира по силе эмоциональной выразительности.

Открытие выставки началось ярко, динамично, весело и громко: под звуки карная и сурная – узбекских национальных музыкальных инструментов. На околобиблиотечном пространстве был представлен настоящий костюмированный концерт с песнями и плясками, разыгранный артистами Узбекского музыкально-драматического театра. Как сказал в интервью наш гость из Ташкента: «Я хочу, чтобы два наших братских народа еще больше укрепляли культурно-духовные связи, и она не обрывалась никогда».

Аслиддин Каланов был впечатлен дружеским гостеприимством нашей принимающей стороны. Он был восхищен, насколько тепло встретила его шымкентская узбекская диаспора, объединенная узбекским культурным центром в лице его председателя Тахирбека Нишанбаева. Солидность и официальный статус выставке придавало присутствие на открытии заместителя руководителя управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента Молдир Ондасыновой. Деятельными и несменяемыми организаторами подобных художественно-культурных мероприятий выступили (они же выступили на открытии) председатель Шымкентского отделения Союза художников РК Абдумуталип Ахметов и директор библиотеки имени А. Пушкина Наталья Романова. В числе модераторов-организаторов была и неизменная в своей активности Рашида Мугавеева, член Союза художников.

На выставку Аслиддин Каланов привез около 60 картин. В них представлена и станковая живопись, и графика, и акварель. О чем говорят его работы? Однозначно не скажешь. Его живописный мир причудлив и многообразен. В его работах можно увидеть и древние магические символы, и фантастических животных и птиц, в серии его пейзажных акварелей можно почувствовать и свежее дыхание весны, и печаль осеннего заката…

В некоторых картинах художник поднимается до философских размышлений о смысле человеческого бытия и осмысления глубинной связи поколений. Так, серия работ «Родители. Отражение в зеркале памяти» целиком пронизана чувством безвозвратности прошлого и вечной любви к своим ушедшим близким и родным.

Ну и, конечно же, творчество Аслиддина Каланова глубоко национально. У него немало жанровых зарисовок, изображающих быт его соплеменников, а главное – национален его художественно-образный язык, берущий начало в исторической памяти народа.

Впрочем, лучше увидеть, чем услышать. Выставка продлится до 20 сентября. Еще не поздно посмотреть и убедиться, а может, составить собственное мнение.

Театр, неподвластный годам

Речь пойдет, конечно, о нашем русском драматическом театре, который только что вступил в свой 95-й театральный сезон. Согласитесь, не каждое культурно-просветительское учреждение может похвастаться таким долголетием и постоянством, но дело даже не в этом. Можно жить долго, с трудом влача жалкое и бледное существование, а можно и в возрасте быть деятельным и энергичным, покоряя новые высоты профессионального мастерства. Таков и наш театр.

А еще его отличает непреклонная верность традициям, которые вырабатывались долгими десятилетиями. Что за традиции и в чем они выражаются? Во-первых, на протяжении многих лет театр работает в едином рабочем алгоритме. Каждый горожанин уже знает, что по пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00 его будет ждать непременный спектакль, а по воскресеньям в 11:00 дети обязательно увидят сказку. Во-вторых, каждый шымкентец знает, что открытие сезона всегда начинается с яркой премьеры. Вот и на этот раз театр не обманул ожиданий зрителей. Кроме того, в этом сезоне будут неизменными традиционные «Рождественские встречи», «Вечер памяти Владимира Высоцкого», спектакль-подарок женщинам на 8 Марта, а в завершение сезона опять не менее яркая премьера нового спектакля. Никуда не денутся праздничные Новогодние торжества для детей и премьерные сказки. Одна из них про Карлсона, который живет на крыше, уже в работе и вскоре порадует детей.

Открывшая сезон премьера спектакля «Турандот 2162» уже состоялась, но кто не успел, тот не опоздал. Она будет показана зрителю еще и 6, 7, 8 сентября, и каждый сможет лично оценить ее по достоинству. Даже судя по названию, становится ясно, что нынешний спектакль по новизне трактовки весьма далек от источника, то есть от пьесы Карло Гоцци «Принцесса Турандот», когда-то поставленной режиссером Евгением Вахтанговым. Новый спектакль был обозначен как «постапокалиптическая сказка», и такой анонс только добавлял к ожиданию премьеры острую интригу.

В этот раз за постановку взялись выпускники ВГИКа: режиссер Лев Северухин, художник Екатерина Эрдени и художник по свету Александр Краснодед. Выездная команда взялась за премьеру в рамках сотрудничества с русскоязычными театрами СНГ, которое построено на творчески взаимовыгодной основе. Напомню, что и прошлогодний спектакль «Пиковая дама» был поставлен выпускниками прославленного московского вуза и был принят нашим зрителем с величайшим восторгом. Ну а в этот раз… Впрочем, завтра же бегите в театр – там вам гарантированно не будет скучно!

Наш разговор с директором русского драмтеатра Игорем Вербицким состоялся за три дня до открытия театрального сезона. О премьерном успехе (или неуспехе) еще рано было говорить, поэтому я ему задавала разные праздные вопросы. Например, на тему вновь появившегося в Шымкенте частного независимого театра «Разработка». Как он относится к новоявленному театру? Не станет ли он оттягивать зрителя на себя?

«Я вообще считаю, что театров должно быть много – хороших и разных. Вот в Москве, допустим, только государственных театров около сотни, а уж частных и экспериментальных вообще не сосчитать. А в нашем мегаполисе их всего шесть. Поэтому появление нового театрального объединения я могу лишь приветствовать, тем более что их труппа состоит почти целиком из актеров нашего театра – и бывших, и действующих. Они, как говорится, наши люди, и творческая судьба каждого нам небезразлична, за их творческий рост мы будем только радоваться. А что касается альтернативы нашему театру… Пока об этом рано говорить. Им еще только предстоит завоевать свою аудиторию, оснастить свой театр всем необходимым театральным антуражем. А за этим стоят годы наработанного опыта и немалый труд. В любом случае мы желаем им творческих достижений на непростом театральном поприще и, как говорится, Бог в помощь!», – сказал Игорь Вербицкий.

Поговорили мы с директором и о трудностях актерской работы, и о некотором снижении престижа профессии.

«Наша работа, к сожалению, не приносит особых материальных благ при всех сопутствующих моральных и физических перегрузках, – сказал Игорь Вербицкий. – Возьмем, к примеру, нашу «кузницу кадров» – театральную студию «Балаганчик». Туда, конечно, до сих пор приходят за постижением актерского мастерства, но в основном девочки. А для мальчиков нужен особый стимул, а где его взять? Блогером, к примеру, быть гораздо проще и доходнее: не надо надрывать ни тело, ни душу…»

Хотя, у актеров ведь собственная гордость и своя судьба, которую они никогда и ни на что не променяют. И за этот подвижнический труд мы их ценим и любим. Искренне и благодарно!

Елена Летягина