В Шымкенте прошла выставка картин Аскара Есдаулета

Персональная выставка «Эхо 90-х» в Шымкенте собрала ценителей искусства.

В художественной галерее представлены произведения известного казахстанского художника, уроженца нашего города Аскара Есдаулета. И это первая выставка мастера кисти в Шымкенте. 12 лет художник вообще не выставлял свои картины.

«Эти произведения в свое время шокировали. В те годы были реализм, соцреализм, и мы не могли их показать широкой публике. Теперь, спустя столько лет, устроили выставку. Это моя первая выставка в Шымкенте. В этом городе я учился и сейчас живу, поэтому хотел сделать показ именно здесь», -говорит Аскар Есдаулет, художник .

Впервые для широкой публики, человек многогранного таланта — Аскар Есдаулет, представил 10 скульптур и около 90 картин. Гости вечера, говоря о творчестве автора, отмечают актуальность созданных несколько десятилетий назад полотен в нынешних реалиях.

«У таких произведений всегда будет свой зритель, они не устаревают и актуальны всегда. Произведения Аскара ценятся на высоком уровне не только в области живописи, но и в — скульптуры», — говорит Абдуахат Муратбай, художник, гость выставки.

На выставке представлены картины, которые автор написал с 1989-го по двухтысячные годы. Автор не исключает, что скоро представит на обозрение новые работы. Сейчас Аскар Есдаулет пишет картины в стиле абстракционизма.