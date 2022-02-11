Во второй поликлинике Шымкента, снова разразился скандал. Пациентов не пускали в медицинское учреждение.

Работу свою не могли выполнить и врачи. Тяжелобольные люди и медики стояли на холоде несколько часов, через некоторое время их впустили только погреться. Оказалось, собственник здания, дал указ охране закрыть свои двери, из-за того что ему не платили аренду 4 месяца, передает OTYRAR.

Перед пациентами второй поликлиники охрана закрыла ворота. Объяснив, что лечебное учреждение закрыто! Через несколько часов, людей в клинику всё же впустили, но только, чтобы погреться.

«Мы пришли по записи, за месяц записывались. Утром пришли, стояли у ворот, впускали только персонал. Нас впустили из-за того, что холодно. Сказали, что главврач приедет пол девятого и решит проблему, ее до сих пор нет. Мы же не виноваты в том, что у них проблемы со зданием. Я например беременна на 5 месяце, если завтра будут какие-то отклонения у ребенка и они не смогли вовремя это решить, то кто будет в этом виноват?»,- говорит беременная женщина.

«Ко второй поликлинике прикреплены столько инвалидов и тяжело больных людей. Например, я иногда сама не могу встать с кровати, я инвалид второй группы. Теперь нам куда идти? К кому обращаться? Хватит уже, дайте нам спокойно обследоваться»,- недовольна женщина.

Врачи уверяют, их не по своей воле, хотят переселить в другое здание.

«Мы не хотим выселяться в другое здание. В ноябре такая же ситуация была, и пациентов и врачей не пускали в поликлинику. Владельцы объекта требуют, чтобы мы ушли в другое здание, но куда нам идти в зиму? У нас население около 60 тысяч, местоположение очень удобное»,- говорит Нуржамал Туганбаева, медсестра поликлиники №2.

Три месяца назад скандал удалось разрешить после приезда главного врача Шымкента. В горздраве заверили, что врачи будут работать в этом здании. Ничего не изменится и для пациентов. Сегодня владелец здания завил, что за аренду ему не платят уже 4 месяца.

«Победители конкурса должны предоставить поликлинике здание и мед.технику, но они этого не делают. Мы и сами не хотим их выселять, только этот вопрос никто не решает. Нам обещали решить проблему за два месяца, ведь врачи не хотели переезжать в другое здание. Поэтому нас попросили подождать пару месяцев с оплатой аренды, прошло время, ничего нет, в это время платили только за ком. услуги. Нас это не устраивает, мы поставили охрану вынужденно. Если нас не сделают доверительной компанией, мы закроем свои двери с понедельника»,- говорит Каныбек Канатбекулы, собственник здания.

В горздраве заявили, что новая компания, которая выиграла тендер, должна предоставить здание под поликлинику.

«Стоит отметить, что арендодатель, как частная компания, неоднократно препятствует выполнению договорных обязательств, прекращает дальнейшее сотрудничество со второй поликлиникой, тем самым ограничивая доступ к зданию. В настоящее время поликлиника арендовала здание у частной организации по договорным обязательствам. В последующем при осуществлении приема-передачи государственного имущества победитель тендера берет на себя обязательства по обеспечению здания»,- сообщили в Управлении здравоохранения города г. Шымкента.

Коркем Усибалиева