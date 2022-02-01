Шымкентские полицейские всего за неделю привлекли 30 человек к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах, передает OTYRAR.

В отношении нарушителей общественного порядка составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК.

Всем выписали штрафы в размере 5 МРП. Так с 24 по 30 января полицейским южного мегаполиса удалось оштрафовать любителей выпить на 459 450 тенге.

В случае повтора данных правонарушений в течение года полагается удвоенный штраф (10 МРП) или арест на срок до 5 суток.

Стражи порядка просят жителей и гостей города не нарушать порядок в общественных местах.