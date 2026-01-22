В Шымкенте ещё один населенный пункт отказался от алкоголя

Шымкент последовательно делает выбор в пользу здорового образа жизни. В городе набирает обороты безалкогольная инициатива, к которой постепенно присоединяются жители из разных уголков мегаполиса. На этот раз к инициативе присоединился Бозарық.

Торговля спиртным приносит ощутимую прибыль, как реализаторам, так и государственному бюджету. Но, продавцы в местных торговых точках считают, что отказ от продаж алкоголя не скажется на потоке клиентов и не приведёт к убыткам.

Гани Айтбаев, продавец:

«В магазине без алкоголя торговля идёт очень хорошо. Можно успешно работать и без спиртного. Это действительно хорошая инициатива».

Безалкогольная инициатива объединила жителей, предпринимателей и представителей правоохранительных органов. Подобные акции поддерживают многие люди.

Алмасхан Есбаев, житель микрорайона «Бозарык»:

«В Бозарыке живут люди, приехавшие из разных регионов, у каждого свой менталитет. Чтобы сплотить жителей и укрепить единство старшее поколение и молодёжь решили полностью отказаться от алкоголя и последовательно продолжать эти инициативы».

Отказ от спиртного напрямую повлияет на криминогенную ситуацию. Без алкоголя будет меньше семейных ссор, конфликтов и, как следствие, правонарушений.

Алма Сатканбаева, начальник отдела Абайской районной прокуратуры

«Данное мероприятие проводится с целью профилактики правонарушений, в том числе семейных, а также для формирования здорового образа жизни».

Сегодня в Шымкенте уже 5 населённых пунктов живут без алкоголя. В их числе «Шапырашты», «Жыланбұзған», «Өтеміс», «Жиделі» и «Бозарық». Трезвый образ жизни знаменует порядок, здоровье и финансовое благополучие.