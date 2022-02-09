В Казахстане в 2022 году откроют сервис центр Airbus и начнут выпускать автоматы Калашникова, передает OTYRAR.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.
«Сервисцентр по обслуживанию самолетов Airbus в Казахстане запустят в текущем году. Кроме того, в течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года», — говорится в сообщении МИИР.
Сообщается, что в текущем году отечественные оборонные предприятия запустят следующие перспективные проекты:
1. сборка вертолетов Ми-171Ш на базе АО «Авиаремонтный завод №405»;
2. создание сервисного центра по обслуживанию самолетов Airbus на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»;
3. производство технических средств охраны государственной границы на базе АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения«;
4. производство средств радиационной и химической защиты на базе АО «Тыныс», ТОО «Алма ДК» и «Милитарм»;
5. модернизация бронетанковой техники на базе АО «Семей инжиниринг»;
6. производство автоматных боеприпасов на базе ТОО «Steel manufacturing»;
7. производство бронеколесных машин «Барыс 8х8» на базе ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг»;
8. производство автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 на базе АО «Тыныс».