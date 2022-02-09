В Казахстане в 2022 году откроют сервис центр Airbus и начнут выпускать автоматы Калашникова, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Сервисцентр по обслуживанию самолетов Airbus в Казахстане запустят в текущем году. Кроме того, в течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года», — говорится в сообщении МИИР.

Сообщается, что в текущем году отечественные оборонные предприятия запустят следующие перспективные проекты:

1. сборка вертолетов Ми-171Ш на базе АО «Авиаремонтный завод №405»;