В целях реализации поручения Первого Президента РК – Елбасы об эффективной промышленной политике, нацеленной на развитие «экономики простых вещей» и экспорториентированной индустриализации, осенью 2018 года Правительством Республики Казахстан было принято стратегическое решение об объединении в Единый центр промышленного развития трех основных национальных институтов развития в сфере промышленности:

Казахстанского института развития индустрии, Национального агентства по технологическому развитию и Национального агентства по развитию местного содержания NADLoC.

«Процесс реорганизации был начат в ноябре 2018 года. В первую очередь Правительством были поставлены задачи по созданию компактной и эффективной организации способной формировать скоординированную промышленную политику. Второе – это создание удобства для бизнеса путем консолидации в одном месте невозвратных финансовых инструментов государственной поддержки по всей цепочке: от производства до экспорта. И, в-третьих, это создание сильного аналитического центра, некого «think-tank» в сфере индустриально-инновационной политики, способного генерировать прикладные решения на возникающие вызовы», — рассказывает Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

За 5 месяцев работы в АО «КИРИ» общая численность штата сократилась на 27%, количество структурных подразделений и руководителей среднего звена – на 35%, руководителей первого звена – на 30%.

При этом институт не только сохранил все первоначальные функции трех организаций, но и преумножил их. Речь идет о новых функциях, переданных решением Правительства РК в декабре прошлого года, по продвижению несырьевого экспорта в части возмещения транспортных расходов экспортерам и проведения аналитики в части выработки оптимальных логистических маршрутов для экспорта.

«Согласно Гражданскому кодексу реорганизация институтов требует соблюдения непростых и длительных процедур. С ноября проделано немало работы, мы ожидаем, что в апреле текущего года все оставшиеся юридические процедуры по объединению национальных институтов будут завершены, после чего организации будет присвоено новое название – «Казахстанский центр индустрии и экспорта», — делится информацией Председатель Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» Дана Жунусова.

Господдержка консолидирована

Теперь невозвратные финансовые меры господдержки будут предоставляться через Казахстанский центр индустрии и экспорта. Это инструменты, направленные на поддержку предприятий в обрабатывающей промышленности полного цикла, то есть производство, логистика, экспорт.

Центр на постоянной основе рассматривает обращения предпринимателей по возмещению части затрат на повышение производительности труда. Кроме того, здесь уже созданы все необходимые условия для принятия заявок отечественного бизнеса по предоставлению инновационных грантов и новому инструменту возмещения транспортных расходов экспортерам.

Также в АО «КИРИ» реанимирована одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки – возмещение части затрат отечественным производителям при внедрении систем менеджмента качества согласно мировым стандартам (ISO, API, ASTM и др.).

«Концентрация инструментов в одной организации значительно упрощает их доступность для предпринимателей. Теперь им нет необходимости обращаться в разные институты и тратить время на поиск информации. Это также удобно для нас, будет легче отслеживать эффективность данных мер и собирать оперативную информацию для аналитики», — говорит Дана Жунусова.

К слову, необходимую информацию об инструментах поддержки предприниматели могут получить по номеру 8 (7172) 983-786 (Центр инструментов поддержки).

Перезапущен формат проведения исследований

После реорганизации вся аналитическая работа и результаты проводимых исследований организации Центра нацелены на выработку прикладных решений.

«Раньше у каждой из организаций был свой так называемый «аналитический штаб». Но, по сути, у всех одни и те же стейкхолдеры – предприятия в обрабатывающей промышленности. Поэтому мы переформатировали целеполагание наших исследований в сторону большей практичности. Они будут отражать поручения Елбасы и Президента РК и будут направлены на реализацию потенциала производства вверх по цепочке добавленной стоимости и повышения технологичности продукции», — говорит Дана Жунусова.

Казахстанский центр индустрии и экспорта продолжит выбранный курс развития, ориентированный на эффективную поддержку промышленных предприятий, качественную аналитическую работу и выработку прикладных решений, — резюмирует Роман Скляр.