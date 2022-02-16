Камер для пыток нет — такое заявление сделали в комитете уголовно-исполнительной системы.

В ведомстве пояснили, что 728 человек остаются в СИЗО по делам январских событий. В КУИС категорически отрицают пытки в следственных изоляторах. В ведомстве заявили, что обращаются с задержанными в соответствии с международными стандартами.

«На сегодняшний день в них [СИЗО] содержится 728 людей. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Правовая оценка предъявленных обвинений относится к ведению суда и даётся на основании представленных доказательств, включая видеозаписи, показания свидетелей и другие материалы. Дошло даже до того, что распространяется, откровенно говоря, бредовое фейковое сообщение о создании в следственном изоляторе Алматы «пыточных камер» в стиле средневековой инквизиции. Хочу заверить, такого нет и быть не может», — заявляет Жанат Ешмаганбетов, глава КУИС МВД РК.

В комитете уголовно-исполнительной системы также пояснили, что для 270 людей судами избраны меры пресечения не связанные с изоляцией от общества — это домашний арест, подписка о невыезде и др. Глава КУИС обратился к родственникам арестованных и призвал не поддаваться панике и недостоверной информации.

Учреждения на постоянной основе посещают общественники, депутаты и правозащитники. 267 человек, задержанные в связи с январскими событиями, поступили в следственные изоляторы с травмами. 33 из них пришлось лечить в больницах. Все ранения получены во время массовых беспорядков, в ходе нападений на административные здания, сотрудников правоохранительных органов и зафиксированы при поступлении. В ведомстве отметили, что работает колл-центр по номеру 8 (7172) 72-30-40.

Шуддин Саидов