В южный мегаполис съехались юные гимнастки со всего Казахстана 

Сегодня в Шымкенте стартовал Чемпионат республики Казахстан по художественной гимнастике, передает OTYRAR.

Побороться за пальму первенства приехали 150 детей из разных уголков Казахстана. Юные гимнастки, представляющие Нур-Султан, Алматы и еще 11 регионов, включая Шымкент, представят на суд зрителей самые зрелищные номера.

«В общей сложности 150 детей примут участие, из них 70 индивидуально, 80 по групповой дисциплине. Это чемпионат республики среди молодежи, это дети 2008-2010 годов рождения. Прийти посмотреть соревнования может любой желающий», — сообщил Рустем Жанбырбаев, представитель спортивной школы школы художественной гимнастики г. Шымкента.

К слову, в прошлом году чемпионат республики по художественной гимнастике проводился в столице. В этом году столь значимое спортивное событие проведут в Шымкенте впервые. Здесь разыграют 30 золотых, 30 серебряных и столько же бронзовых медалей. Между тем, прибывших из северных регионов радует не только борьба за первенство, но и погода в южном мегаполисе.

«У вас уже все кругом зеленеет, тепло так. Словно приехали в весну. Город радует гостеприимством, ярким, согревающим солнцем. Надеемся забрать первое место», — говорит Александра Бигаринова, представитель сборной команды по художественной гимнастике г. Нур- Султана.

Чемпионат Казахстана пройдет с 22 по 25 февраля в центре гимнастики Алии Юсуповой.