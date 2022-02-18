Воду из арыка рядом с мусорным полигоном пьют сельчане в Туркестанской области

Люди наполняют вёдра мутной водой возле мусорной свалки.

Позволить покупать ту, которую привозят водовозами, не всем сельчанам по карману. При этом местные чиновники никакой проблемы в этом не видят. Они уверяют, всё это пустые наговоры: отходы мусорной свалки не попадают в арык. Но на всякий случай, обещают разобраться.

Тонны мусора и туши животных — и всё это по-соседству с каналом, откуда жители 7 сёл Сарыагашского района вынуждены набирать воду. Странная на вид жидкость и раньше не вызывала у людей доверия. Но её пили, потому что другой нет.

Еркынай Насирова, жительница села Жибек-Жолы:

“У нас в селе нет водопровода. Я живу в этом селе с самого рождения и сколько я себя помню, мы пьем эту воду с арыка. Я вообще в первый раз вижу здесь эту свалку. Да, я видела, как по нашим улицам проезжали тракторы и грузовики, набитые мусором, но я и не думала, что выбрасывают сюда. А сейчас я пребываю настоящем в шоке”.

Чиновники уверяют, мусорный полигон не отравляет воду и не представляет угрозы. А люди, якобы, пьют исключительно привозную воду. И никого из сельского округа Жибек-Жолы цена в две с половиной тысячи за тонну — не смущает.

Кудайберген Пулатов, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района:

“Нет, жители не пьют с этого арыка воду, это сбросной канал. Но, этот арык протекает через поселок. А жители употребляют привозную воду с гидрантов. Земля была выдана в 2010 году. У нас имеется полный пакет документов с эмиссией департамента экологии. То есть, это законная земля под мусорный полигон”.

Тем не менее чиновники не исключают, что нарушения в водоохранной зоне могут быть и обещают проверить. А люди тем временем продолжают набирать воду с нечистотами из арыка : сначала отстаивать её, а потом кипятят.

Умида Жусипбаева, жительница села Жибек-Жолы:

“Покупать привозную воду мы не можем позволить себе. Тонну продают по 2,5 тыс. тенге. Поэтому мы и пьем эту воду. Иногда зимой вода в арыке исчезает, иногда вода мутная и имеет желтоватый оттенок. А порой вкус плохой, что пить невозможно. Из-за этой воды у нас в селе многие страдают расстройством желудка. Так как в воде иногда плавают мертвые туши. Мы убираем их, ждем несколько часов, чтобы вода очистилась. А потом набираем ее в ведра и кипятим”.

Перенести мусорный полигон невозможно из-за отсутствия соответствующих земель. Проблему питьевой воды могла бы решить прокладка водопровода. Но, и этой возможности пока нет. Хотя, работы по подготовке проектно-сметной документации ведутся. Впрочем, чиновники, которые не знают, какую воду пьют люди, видимо, и не особо торопятся.