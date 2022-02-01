Труп погибшей, около 35 лет, положили в клетчатую сумку, набросили сверху плед и выбросили в мусорный контейнер, передает OTYRAR.

Шокирующую находку обнаружила местная жительница Ирсай Джуманова. Говорит, сначала жутко испугалась и убежала.

«Я утром тут проходила мимо, время было примерно без 10 минут 9. В мусорке на поверхности лежал пакет с хлебом. Я решила забрать его для домашнего скота. Взяла этот пакет, а под ним увидела тело в сумке. Сильно испугалась и убежала. Потом увидела таксистов и рассказала о находке им. Потом один из них позвонил участковому и вызвал его», — говорит Ирсай Джуманова, понятая.

Тело женщины нашли по улице Джангильдина. На место сразу выехали следователи. Очевидцы рассказывают, что погибшая была прилично одета, но сильно избита — предполагаемые убийцы били в лицо.

«Вся в крови, лицо очень сильно избито, без обуви, в чистом пледе она, подушка чистая, но вся в крови. Лицо очень сильно избито», — говорит Юлия Зайкина, понятая.

В полиции завели уголовное дело по статье «Убийство».

Данный факт сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 Уголовного Кодекса РК «Убийство». По делу назначены соответствующие экспертизы.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц», — говорит Батырбек Мирзагельдиев, заместитель начальника Управления полиции Аль-Фарабийского района по следствию .

Подробностей в полиции не раскрывают. Рядом с местом происшествия возле дороги расположена камера видеонаблюдения. Возможно она поможет полицейским раскрыть преступление.