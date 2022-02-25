Злостных неплательщиков алиментов трудоустроят

Необычный способ выплатить долги по алиментам придумали в Шымкенте.

На ярмарку вакансий в центр занятости позвали злостных неплательшиков. Тех, кто ссылается на невозможность помогать своим детям из-за отсутствия работы. Им, а еще условно и бывшим осуждённым, обещают помочь с трудоустройством.

Внушительная сумма — 760 миллионов тенге. Именно столько в Шымкенте задолжали алиментщики. Большинство отцов уклоняются от материальной помощи детям, ссылаясь на безработицу. Для злостных неплательщиков организовали ярмарку вакансий.

Бауыржан Мирзалиев, старший прокурор управления прокуратуры г. Шымкента:

“Все должники говорят, мол, если бы они работали, то платили бы алименты. Всем должникам мы разослали уведомления, чтобы они пришли и смогли устроиться на работу. Пусть не сегодня. Для начала хотя бы зарегистрируются. В любое время может появиться вакансия. Если должники по алиментам не придут, в этом случае есть постановление Верховного суда. В течение месяца, должник будет привлечён к ответственности”.

На сегодняшний день в Шымкенте имеется более 11 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов. Из них у 5-ти тысяч должников взыскивается из заработной платы, а остальные 6 тысяч оплачивают алименты не имея официальную работу. Есть цифра и тех, кто даже и не пытается заработать. Таких называют — проблемные должники. Их в Шымкенте более 600.

Багдат Аркабаев, заместитель директора центра занятости акимата г. Шымкента:

«На ярмарке вакансий мы предоставили 1000 постоянных рабочих мест на территории Шымкента. Так же, в рамках национального проекта “Енбек” предоставлено 3000 временных рабочих мест. Это социальные рабочие места, первые рабочие места, молодёжная практика и общественные работы. Направления — разные. Есть сфера услуг, есть лёгкая и тяжелая промышленность, детские сады и частные школы”.

Помочь с трудоустройством обещают бывшим и условно осуждённым. Их в Шымкенте около 1500. У большинства из них есть специальности, по которым работали до отбытия тюремного срока.

Мужчина состоящий на учёте Службы пробации:

«Хотел, конечно, найти работу по специальности. Я — преподаватель информатики. Но нашлась подходящая вакансия в технологическом направлении. Я рад, будет стабильный заработок и все благодаря центру занятости и службе пробации. Они помогли с трудоустройством”.

Есимхан Ережепов, начальник службы пробации Абайского района г. Шымкента:

«На ярмарку мы пригласили 25 осуждённых по Абайскому району. Они получают здесь направление и выбирают работу по своей специальности или предпочтению”.

Число безработных растёт, как и должников по алиментам. Кроме ярмарки вакансий, найти работу можно на электронной бирже труда.