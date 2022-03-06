6 пьяных водителей задержали в праздничные дни в Шымкенте

Международный женский день Шымкент отметил с размахом.

Это и километровые очереди в цветочных магазинах, пробки и заторы, и даже Арбат, заботливо усыпанный лепестками роз, одним из креативных граждан.

В эти праздничные дни не обошлось и без «увеселительных» напитков. Полицейские Шымкента сообщили, что задержали шестерых водителей в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении них применены соответствующие административные меры по статье 608 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкента.

Мужчинам грозит арест на 15 суток и лишение водительских прав сроком до 7 лет.