Афиша мероприятий на Наурыз

Где и как празднует Наурыз Шымкент в этом году? Предлагаем нашу афишу мероприятий.

22 марта шымкентцы встречают Наурыз мейрамы в 11 разных точках города.

Мероприятия начнутся в 10:00.

«Шымкала«. Здесь будет представлена выставка ковров, любители вкусностей могут перекусить в национальной чайхане, отведать разные национальные молочные продукты и сладости. На этой площадке для гостей празлника выступят мэтры казахской традиционной музыки, звезды эстрады – Айгуль Иманбаева, национально-фольклорная группа «Хазар» и другие артисты.

Центральный парк. В старейшем парке Шымкента выступят звезды эстрады, юмористический театр. На специальной площадке посетители смогут отведать Наурыз коже.

Арбат. Здесь пройдет праздничная ярмарка ремесленников. Можно приобрести сувениры, отведать блюда традиционной казахской кухни и сделать селфи в специальной фотозоне.

Площадь Аль-Фараби. Здесь пройдут основные мероприятия. Звезды отечественной эстрады, такие как Маржан Арапбаева, Турар Рахимберлин, Акерке Тажибаева представят гостям свои новые песни. Гостей ждет дегустация Наурыз коже.

Дендропарк. Пройдут конкурсы с участием талантливой молодежи, запланирована интерактивная эко-программа.

Площадь перед Шымкентцирком. Гостей ждет насыщенная музыкальная программа с участием артистов цирка.

Парк Металлургов. Это идеальное место для любителей яркого времяпрепровождения с друзьями, семьей и близкими. Поэтому и мероприятия запланированы душевные.

Центральный стадион им. Кажымукана. Весна-это не только период обновления природы, но и время возвращения к активному образу жизни. В районе стадиона будут организованы спортивные соревнования, турниры по традиционным видам спорта.

Парк Победы. Предусмотрена программа для самых маленьких жителей города и гостей города.