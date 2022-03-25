17-летняя беременная бесследно исчезла в Туркестанской области

22 февраля 17-летняя Назым Алдаш вышла из дома и так и не вернулась. Родные пропавшей бесследно беременной обратились за помощью в редакцию OTYRAR.

По словам родной сестры Назым, девушку могут удерживать против ее воли.

В октябре 2021 года девушку по пути в южную столицу украл молодой человек, с которым она якобы познакомилась в социальной сети Facebook.

Своей матери Назым позвонила уже находясь в доме потенциального жениха в Таразе. Слезно просила забрать домой и уверяла, что не намерена выходить замуж. Когда родные приехали, девушка свое решение изменила.

«Когда сестренка сказала, что останется и это ее решение, нам пришлось согласиться. Они обещали сыграть свадьбу и оформить брак официально. Мы даже не думали, что все может так обернуться», — говорит Сарсенкуль Сариева, родная сестра пропавшей Назым.

Спустя 3 месяца мать решила проведать дочь, но вместо счастливой семейной идиллии перед ней предстала иная картина. Состояние дочери мягко говоря шокировало.

По словам сестры, Назым избивал гражданский муж. Официальной женой Назым так и не стала. После этого инцидента девушку, уже будучи в положении, забрали обратно в Туркестанскую область. Все это время, по словам сестры, «экс-супруг» не давал покоя девушке — приходил просить прощение, звонил и писал.

22 февраля беременная вышла из дома в районе Сауран Туркестанской области и бесследно исчезла. По словам сестры, ее мог украсть гражданский муж и удерживать насильно. Вот уже месяц родные не находят себе места.

«Я восстановила ее номер телефона и исходящие звонки. Там был незнакомый номер, я позвонила по этому номеру. Незнакомый парень сказал, что Назым приехал и забрал ее супруг. Мы обратились в полицию. Пока нет никаких вестей. Теперь вот обращаемся к вам в надежде, что кто-нибудь мог ее где-то видеть»,- говорит Сарсенкуль Сариева, родная сестра пропавшей.

Родные девушки просят выйти на связь тех, кто видел девушку или знает что-либо о ее местоположении. Важна любая информация.

Редакция OTYRAR обратилась за разъяснениями в Департамент полиции Туркестанской области. Материал дополняется. Мы следим за развитием событий.