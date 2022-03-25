Чиновники обвиняют погоду за трещины в новой многоэтажке

Проблема жителей поселка Састобе в Тюлькубасском районе Туркестанской области не решается несколько лет. Корреспонденты не раз поднимали тему жилья.

Жителям аварийных домов предлагают съехать в новые квартиры, но люди за новые дома платить не хотят, да и в прочности строений сомневаются.

На месте этой кучи мусора был двухэтажный дом. В прошлом году он сгорел дотла. Вместе с жильём исчезла и надежда на переселение. Жители рассказывают, акимат Састобе обещал предоставить погорельцам временное жильё. В итоге — ни денег, ни домов.

«Нам после пожара дали по 40 тысяч тенге и продукты, больше мы никакую помощь не получили. А что нам делать, не знаю. Мы снимаем квартиру за свои деньги, берем микро кредиты. А в акимате нам только обещают. Сначала сказали через 10 дней после пожара, потом на Новый год, потом в феврале, потом на Наурыз. Да там сам дом, в который нас планируют заселить, вы видели в каком он состоянии? Там внутри опять штукатурят«, — рассказывает Улмекен Болаттан.

А это тот самый — новый многоэтажный дом. Квартиры для очередников, среди которых и погорельцы. Люди еще не заехали, а штукатурка уже трескается, дала течь и крыша. В акимате уверяют, что ситуация не критична. Виновата во всем…. НЕПОГОДА.

«В наших климатических условиях такие трещины бывают. Подрядчики всё устранят. Что касается погорельцев, всем им предоставили помощь и оплата за квартиру идет по графику», — заявил заместитель акима района Марат Жанесен.

Чиновники уверяют, погорельцев и жителей аварийных домов расселят во временное жилье. А отметить новоселье они смогут только, когда завершится стройка.

«Сейчас по программе Реновация готовится смета, людей которые живут в аварийных домах и погорельцев переселят в новый 64 (шестидесяти четырёх) квартирный дом, они будут там жить бесплатно, а как построят новые дома, переселят их туда — бесплатно«, — сказал Нурлан Байгут, аким Тюлькубасского района.

В местном акимате так и не смогли объяснить — почему на новые дома столько жалоб, и снова пообещали, мол, через месяц все проблемы решат. Отчаявшиеся жители поселка Састобе тем временем готовят обращение акиму области.