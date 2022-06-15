Велодорожка или парковочные места? Предприниматели Шымкента бьют тревогу

На повышенных тонах прошла встреча предпринимателей и представителей местной власти.

Бизнесмены жалуются на то, что у них забирают парковочные места, из-за чего те теряют клиентов. В палату предпринимателей пожаловались больше 100 предпринимателей. На улице где расположен их бизнес ведут ремонт дороги, и на месте парковочных мест планируют проложить велодорожку.

Предприниматели говорят, из-за нехватки парковочных мест, они теряют клиентов. Автобусы по улице Гани Иляева, где расположен их бизнес, не ездят. Бизнесмены жалуются, что их даже не предупредили о том, что места для стоянки заберут. Узнали они об этом, когда приехала тяжелая техника. А между тем количество автомобилистов в Шымкенте растет. Машина есть почти у каждого второго жителя мегаполиса. Велосипедистов — куда меньше, говорят предприниматели.

«Сейчас мы спросили замакима, сколько велосипедистов, он не может ответить, говорит, выросло в 4 раза. Зачем им велодорожка, людям сейчас выйдите и спросите, им велодорожка нужна или еда нужна, нужно социальные вопросы решать», — говорит Альмухамед Баимбетов, предприниматель.

Парковочные места будут, уверяют власти, правда только вдоль дороги. На прежнем месте, где парковались машины, появится велодорожка. Все потому, что молодежь все чаще выбирает вместо машины двухколесный транспорт. И чем больше будет велодорожек, тем больше появится велолюбителей. Это, уверен замакима, улучшит и экологию. Кроме того, раньше, по словам Максута Исахова, парковка здесь была хаотичная и мешала проезду других машин.

«Из трех полос работала только одна полоса, ставили машины как попало. Идите на рынок Самал или Айна, у всех выручка упала, не только у вас, в стране кризис, ничего не проходит», — говорит Максут Исахов, заместитель аким г.Шымкента.

В итоге решили создать выездную комиссию и на месте прийти к общему решению — убрать парковки или оставить их.