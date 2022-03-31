Молодежь Шымкента поднимает вопрос приватизации арендного жилья

В Шымкенте арендное жилье на 5 лет без права приватизации получили 1204 человек. В этом году получат ещё 857.
Как отметили в Совете молодежи, где сегодня рассматривался этот вопрос, важно дать людям возвожность приватизировать жилье, чтобы через 5 лет эксплуатации акиматы не получили неухоженное жилье, которое требует ремонта, что также является большим грузом для бюджета.
К слову, эти предложения управление жилья, уже направило в министерство информации и общественного развития.
Отмечается — приватизировать жилье можно было бы на определённых условиях и однозначно не безвозмездно. При этом, у молодой семьи не должно быть жилья, но должны быть регулярные пенсионные отчисления, накопления в «Отбасы» банке и т.д.