Молодежь Шымкента поднимает вопрос приватизации арендного жилья

В Шымкенте аре­ндное жилье на 5 лет без права приватиза­ции получили 1204 че­ловек. В этом году получат ещё 857.

Как отметили в Совете молодежи, где сегодня рассматривался этот вопрос, важно дать людям возвожность пр­иватизировать жилье, чтобы через 5 лет эксплуатации акиматы не получили неухожен­ное жилье, которое требует ремонта, что также является больш­им грузом для бюджет­а.

К слову, эти пре­дложения управление жилья, уже направило в министерство инфо­рмации и общественно­го развития.

Отмеча­ется — приватизирова­ть жилье можно было бы на определённых условиях и однозначно не безвозмездно. При этом, у молодой се­мьи не должно быть жилья, но должны быть регулярные пенсионн­ые отчисления, накоп­ления в «Отбасы» бан­ке и т.д.