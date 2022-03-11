Что говорят синоптики о погоде на выходные?

Мы связались с синоптиками и поинтересовались, какая погода ожидается в выходные в Туркестанской области.

Асем Нурлыбаева, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»:

«На территории Туркестанской области 12 марта температура воздуха ночью +5+10, днем +14+19, в северных районах области +10 градусов тепла. В субботу ожидается дождь на юге области, в горных и предгорных районах- сильный. Возможна гроза. Ветер юго-западный 8-13м/сек, на западе области, в горных и предгорных районах 15-20м/сек, в горных районах порывы достигнут до 25 м/сек.

В воскресенье 13 марта на западе, юге области, в горных и предгорных районах осадки, в горах сильные дожди и снег. В горных и предгорных районах гроза. На севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/сек, на севере- западе области , в горных и предгорных районах 15-20 м/сек. Температура воздуха днем +11+16, в северных районах области +8. ночью +5+10, в северных районах области +2.