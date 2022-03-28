Рамадан 2022. Расписание для Шымкента и Туркестана

Священный месяц Рамадан в этом году начнется 2 апреля и закончится 1 мая. Пост продлится 30 дней.

2 мая в Казахстане отметят Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля — ночь предопределения (Ляйлятуль -кадр).

В этом году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге. Кстати пожертвование можно перечислить не выходя из дома с помощью мобильных приложений Kaspi kz, Halyk Homebank, Forte bank, Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Astana-Plat.

Представляем вашему вниманию расписание поста и намазов в Шымкенте и Туркестане. Информация взята на официальном сайте Духовного Управления Мусульман Казахстана.

Расписание в Шымкенте

Расписание в Туркестане