Рашид Аюпов назначен акимом города Кентау

Экс-аким духовной столицы теперь назначен главой города Кентау, передает OTYRAR.

Рашид Аюпов занимал должность акима Туркестана с 2019 по 2021 гг. После этой должности экс-аким занял кресло заместителя главы Туркестанской области.

К слову, сам Рашид Аюпов родом из города Кентау, родился он в 1981 году. Окончил Академический инновационный университет по специальности «юриспруденция». Имеет степень магистра государственного управления в Queen Mary, University of London по программе «Болашак».

А начинал трудовую деятельность инженером-оператором производственного кооператива еще в 2000 году.

Рашид Аюпов работал главным консультантом в секретариате руководства Канцелярии премьер-министра. Аюпов занимал разные должности, одна из которых руководитель аппарата акима Шымкента.

В 2019 году Рашид Аюпов был назначен на должность акима Туркестана.

До этого момента он занимал пост заместителя главы Туркестанской области. К слову, на своей последней должности Аюпов курировал одно из главных направлений- сферу инвестиций.