Штраф за просрочку удостоверения личности: сколько он составляет

Филиал госкорпорации «Правительство для граждан» рекомендует чаще «заглядывать» в документы и менять удостоверение личности, не дожидаясь истечения срока его действия.

В 2021 году в ЦОНах Шымкента было выдано 129 тысяч документов, удостоверяющих личность.

По словам Первого заместителя председателя правления, госкорпорации Суйениша Абдильдина, часто клиенты обращаются в ЦОН уже после окончания сроков действия документа. Однако, согласно Кодексу «Об административных правонарушениях» проживание граждан Республики Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, свыше одного месяца влечет штраф в размере 7 МРП.

«Заменить удостоверение личности можно в любом ЦОНе независимо от места прописки. Необходимо лишь предъявить старый документ и оплатить госпошлину в размере 0,2 МРП. Новый документ будет готов в течение 15 рабочих дней. По желанию можно ускорить срок изготовления удостоверения от 1 до 5 рабочих дней за дополнительную плату«, — уточнил Суйениш Абдильдин.

Также, удостоверение личности выдается казахстанцам с 16-летнего возраста. За первым документом в ЦОН подростку необходимо обращаться вместе с одним из родителей. При оформлении иметь при себе свидетельство о рождении, паспорт (при его наличии) и оплатить госпошлину.

Граждане, сменившие фамилии или имя в свидетельстве о рождении, фамилию в связи с заключением/расторжением брака также должны своевременно заменить удостоверение личности.

Отметим, госуслуги по выдаче документов, удостоверяющих личность, предоставляют сотрудники миграционной полиции, которые также работают в ЦОНах.

Справочно: При просрочке паспорта штраф не предусмотрен. Паспорт является добровольным документом, используемый при выезде за рубеж. Чтобы получить паспорт можно также обратиться в любой ЦОН. Стоимость госпошлины – 8 МРП.