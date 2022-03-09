Тепличники Туркестанской области на грани разорения

У Нурбергена Койлыбаева свои теплицы. Правда, если раньше этот бизнес приносил неплохой доход, то сейчас его едва ли можно назвать прибыльным.

Цены на уголь, газ и электроэнергию выросли, а значит и платить из своего кармана приходится больше, а жить на что?

«В нашу одну теплицу уходит на электроэнергию 2 миллиона тенге. Это не считая угля. Уголь в зимний период по цене стоил 14 тысяч тенге сейчас, когда был ажиотаж, зима, холод, цену поднимают до 20-25 тысяч тенге», — говорит Нурберген Койлыбаев.

Аграрии Туркестанской области на грани разорения. Говорят, все потому что прилавки заполонила продукция соседних стран. Она на порядок дешевле. Причина проста — расходы на комуслуги в соседних странах меньше, чем у нас. И даже с учетом транспортировки, везти их к нам выгодно.

«Мы не можем продать свою продукцию, почему? Потому что, я допустим, сегодня в теплице купила огурец за 500 тенге. Я его везу на базар, а на базаре ташкентские приехали, и они по 450 тенге стоят», — говорит Фатима Алимжанова, реализатор.

Некоторые тепличники уже разорились и закрылись, другие пока держатся на плаву. Но и им, при таком раскладе, осталось немного. В ассоциации тепличников и садоводов ежедневно принимают жалобы. И просят государство выделить субсидии.

«Тысяча кубометров газа стоит в Туркменистане 45 тенге, у нас стоит 37 тысяч тенге. Коммунальные услуги у нас дорогие: газ очень дорогой, электроэнергия дорогая», — говорит Мырзахмет Снабаев, председатель «Ассоциации тепличников и садоводов южного Казахстана».

Почти половина из общей суммы по комуслугам уходит на оплату электроэнергии. Зимой платить еще дороже. Поэтому многие тепличники приостановили свою работу, вынужденно оставив десятки семей без дохода.

Тепличники написали открытое письмо Президенту страны. Они просят выделить им субсидии на коммунальные услуги.