Аграрии Шымкента не могут заплатить налог за земли

На 500 гектаров сокращены площади посевных полей вокруг Шымкента. Многие хозяйства не смогли приступить к весенне-полевым работам из-за увеличения земельного налога. Аграрии задолжали и им заблокировали счета.

Теперь они не могут получить ни субсидии, ни горюче-смазочные материалы по льготным ценам. Причиной стало присоединение сельхознаделов к территории мегаполиса. Если до этого аграрии платили 90 тенге за один гектар, то теперь сумма налога составляет 91 000 тенге. Долги перед фискальными органами в одночасье возросли до миллиардов.

«Не можем ни солярки купить, ни удобрения. Сейчас государство выплачивает 35 процентов субсидий при закупе техники. Но для нас это тоже недоступно. У нас заблокированы счета. Откровенно говоря, эти земельные наделы неликвидны. Мы даже не хотим государственные акты оформлять. Потому что такой налог нам не по карману», — говорит Манасбай Бекбауов, руководитель крестьянского хозяйства.

Местные власти обратились в маслихат с предложением снизить сумму налога в два раза. Но, по мнению аграриев, даже такая мера не сможет решить их проблему.

«Даже при снижении налога в два раза, такие выплаты неподъёмны для аграриев. Поэтому мы написали письмо Правительству. Разъяснили ситуацию акиму города. Надеемся, до осени этот вопрос будет решён», — говорит Жанибек Тогай, руководитель отдела городского управления сельского хозяйства и ветеринарии.