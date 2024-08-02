В Шымкенте завершают масштабную реконструкцию оросительного канала «Сасык-1». Проект стоимостью 1 млрд 179 млн тенге был разработан для улучшения водоснабжения. Местные аграрии ранее страдали от нехватки поливной воды и были вынуждены сокращать посевные площади. Изменилась ли ситуация?

На канале «Сасык-1» полностью завершены строительно-монтажные работы. Вода заполнила лотки и устремилась на поля, где растут люцерна, клевер и овощи. Аграрии из жилого массива Жанаталап ждали эту воду. Раньше канал был словно решето. Ремонт должен был уменьшить потери. Однако полностью избавиться от сложностей пока не удалось, говорит Амангельды Тиркешов. Даже после масштабной реконструкции аграрий вынужден с помощью мешков регулировать напор воды.

«Вода должна шлюзом регулироваться. Сколько надо беру, сколько не надо – закручиваю. А сейчас полный открой, не открой, пока мешок не поставишь, вода не идёт», — говорит аграрий Амангельды Тиркешов.

Негодование у аграриев вызвал диаметр проложенных труб. По их мнению, не было учтено количество потребляемой воды и размеры территорий. В результате некоторым приходится поливать урожай в два раза дольше, чем предполагалось. В отделе недропользования водного хозяйства отметили, что объект пока не принял технадзор.

«Сейчас капитальный ремонт полностью завершен на 99%. Технадзор выявил несколько нарушений. Подрядчик исправляет. Только потом будет приниматься объект», — говорит Ерсултан Капашев, главный специалист отдела недропользования водного хозяйства управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

А в управление сельского хозяйства уже подсчитали гектары, которые смогут полить благодаря отремонтированному каналу. По словам главного специалиста Нурсултана Хайдарова, это важно для устойчивого развития аграрного сектора в Шымкенте.

«Канал «Сасык-1» обеспечит водой 656 гектаров земли. Там в основном овощи выращивают. Сейчас 42 хозяйства, а это 250 гектаров, уже заключили договоры на поставку воды», — говорит Нурсултан Хайдаров, главный специалист отдела развития агропромышленного комплекса управления сельского хозяйства г. Шымкента.

В Шымкенте есть 34 канала. 27 аграрии активно используют для полива сельскохозяйственных культур. Однако при этом большую часть каналов построили ещё в прошлом веке, и сейчас требуется капитальный ремонт. Иначе эта поливная вода может стать для аграриев недоступной. На следующий год в акимате обещают выделить бюджетные деньги на ремонт ещё 4 оросительных каналов. Параллельно с необходимостью ремонта, аграриев также призывают к более эффективному использованию водных ресурсов.