В Туркестанской области фермерам вручили ключи от 48 тракторов и комбайнов.

В рамках рабочей поездки в Ордабасинский район аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил завод KAZ KIOTI, расположенный в селе Акбулак, и встретился с фермерами. В области в рамках проекта «Ауыл аманаты» фермеры могут приобрести тракторы и комбайны по сниженному проценту.

Ключи от новой сельскохозяйственной техники вручили фермерам в Туркестанской области.Аким региона Дархан Сатыбалды встретился с аграриями Ордабасинского района.

В рамках проекта «Ауыл аманаты» в области действует программа Trade in, по которой фермеры могут приобрести сельскохозяйственную технику. В этот раз комбайны и трАкторы получили 48 фермеров. Они выразили признательность за государственную поддержку.

«По программе «Ауыл аманаты» под 2,5 процента я покупаю трактор. Старый я отдал и получил сертификат на один миллион триста тысяч тенге. И на эти деньги я собираюсь купить новый трактор. «Ауыл аманаты» — это очень выгодный проект. Советую всем казахстанцам этим проектом воспользоваться. Если такую помощь будут оказывать всем жителям аулов, то все сельские округи смогут развиваться. С помощью новой техники мы планируем выращивать капусту и баклажаны. Старая техника постоянно ломалась, рабочий процесс приходилось останавливать. Устали ремонтировать. Надеюсь, что с новой техникой будет больше урожая. Спасибо акимату, спасибо государству за то, что у нас есть такая возможность — приобрести техник», — говорит Толкын Тасболов, фермер .

По условиям программы «Ауыл аманаты», вышедшую из строя сельхозтехнику оценивают и принимают по рыночной стоимости. Для дехкан это хорошая возможность обзавестись новыми тракторами и комбайнами. Оценочная стоимость старого трактора и другой сельхозтехники принимается в качестве первоначального взноса, а новая техника, прямо с завода, оформляется под низкий процент в лизинг и через микрофинансовую организацию.

«Программа «Ауыл аманаты» запущена с 2023 года с целью обновить сельскохозяйственную технику. На сегодняшний день как вы видите через нашу микрокредитную организацию приобрели 48 единиц техники на общую сумму 1 миллиард 229 миллионов тенге. Уникальность программы в том что, например, трактор стоит 14 миллионов, 30 процентов от его стоимость субсидирует государство, а остальную сумму фермеры берут в кредит под два с половиной процента годовых. Дополнительно хочу сказать, что старую технику они могут сдать и получить денежный сертификат. А его уже потратить на покупку техники как первоначальный взнос», — говорит Мухит Мынбаев, руководитель микрофинансовой организации .

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по модернизации сельскохозяйственной техники и оказанию поддержки крестьянам в этом вопросе. В Туркестанской области ведется активная работа по поручению президента.

«Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда. Поэтому следует максимально, если будет возможность, — в два раза увеличить финансирование сельского хозяйства, привлекая не только бюджетные деньги, но и средства из других источников, в том числе банков второго уровня. Объемы льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ надо довести до 1,5 триллиона тенге, на инвестиционные проекты – до 800 миллиардов тенге. Нужно также увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 миллиардов тенге ежегодно. Это позволит довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Предприятие по производству комплектующих сельскохозяйственных тракторов, запущенное в Туркестанской области совместно с южнокорейской компанией Daedong, начало работу в 2015 году. Проект реализуется за счет частного инвестора. Здесь трудятся 50 человек. Когда завод выйдет на полную мощность, у него будет возможность собирать 2 тысячи единиц техники в год.

В прошлом году на предприятии изготовили 304 трактора, шесть комбайнов, а за три месяца этого года собрали уже 180 тракторов. На предприятии планируют дальнейшее развитие производства, в том числе увеличение производственных мощностей и ассортимента выпускаемой продукции.