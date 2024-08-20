Сладкая проблема: в Казахстане переизбыток арбузов и дынь

Фермеры жалуются что дыни и арбузы стало невыгодно выращивать. Местный рынок переполнен, а за рубежом спрос в этом году резко упал. А вот урожай в этом году из-за благоприятных погодных условий выдался богатым.

На своих трех сотнях гектарах земли в Мактаральском районе Шухрат Хамзаев выращивает дыни. В последние годы, говорит глава крестьянского хозяйства, на голову бахчеводов сыпятся одна проблема за другой. Сначала нарушилась логистика, возить продукцию в Европу стало в несколько раз дольше. Затем из-за войны упал спрос на бахчевые в Украине, а теперь и в России. Небольшие крестьянские хозяйства уходят в минус и закрываются.

«У основных своя земля, но некоторые землю в аренду берут, дыни сажают, и там обанкротились, кредиты взяли, сейчас не могут оплатить, у них большие проблемы. Маленькие, кто землю в аренду взяли, они не будут сажать, у них возможности нет», — говорит Шухрат Хамзаев, глава крестьянского хозяйства «Береке».

Некоторые крестьяне не могут продать весь свой товар и лишние дыни скармливают скоту. А уже в следующем году они могут побояться выращивать арбузы и дыни. В этом году посевная площадь бахчевых культур уже сократилась почти на 9%. По словам представителей ассоциации фермеров Казахстана, для того чтобы фермеры не уходили в минус и чувствовали себя уверенно на рынке, нужна своевременная государственная поддержка.

«Деньги нужны крестьянам в начале года. Те же объемы субсидий в некоторых областях недостаточны, их бы увеличить, те же кредиты идут с опозданием, лизинг техники тоже идет с опозданием. Со своей стороны фермеры должны для увеличения маржинальности применять новые технологии: капельное орошение, покупать хорошие семена, покупать технику», — говорит Акпар Мауленов, исполнительный директор ассоциации фермеров Казахстана.

Аграрии сейчас постепенно переходят с арбузов и дынь на более рентабельные сельскохозяйственные культуры. Но дефицит бахчевых Казахстану не грозит, говорят в минсельхозе, ведь в последние годы под бахчевые отдавали все больше земель.

«В 2023 году убранная площадь дыни составила – 54,6 тысяч гектаров. Убранная площадь арбуза составила – 53,3 тысяч гектаров. На сегодняшний день производство арбуз и дынь сосредоточенно преимущественно в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях», — говорится в сообщении пресс-службы МСХ РК.

При этом фермерских хозяйств в Казахстане становится все меньше, около 0,5% из них закрылись. Фермеры просят от государства выделить им льготные кредиты под небольшие проценты, чтобы те кто ушел в минус, смогли восстановиться, а остальные расширить свое производство.