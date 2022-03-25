Целый киллограмм наркотиков изъяли у жителя Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области изъяли у мужчины дома 1 кг высушенной марихуаны, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Жетысайского района поступила оперативная информация о том, что один из жителей хранит у себя дома наркотические средства. Полицейские прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого.

При обыске оперативники обнаружили на складе, расположенном во дворе дома, полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство со специфическим запахом.

Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическое средство оказалась высушенной марихуаной, общим весом около 1 кг.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”.

Сейчас проводится досудебное расследование.