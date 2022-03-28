В Шымкенте прошли мобилизационные учения

В Шымкентской бригаде территориальной обороны прошли командно-штабные мобилизационные учения.

Отработаны вопросы специального развертывания, организации и выполнения мероприятий при введении и обеспечении режима чрезвычайной ситуации.

На учение привлекались помощники акимов по вопросам безопасности и обороны города Шымкента, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей, личный состав бригады территориальной обороны, представители управления мобилизационной подготовки департамента по делам обороны, департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы КНБ РК города Шымкента.

Перед обучаемым стояла задача по ликвидации последствий условной аварии на нефтеперерабатывающем заводе Шымкента. Согласно плану учений развернуты пункты приема личного состава и военной техники, организованы и проведены мероприятия по мобилизации и приведению в боевую готовность личного состава резервистов для выполнения задач по предназначению.

В процессе учения проверена слаженность действий органов управления по сбору и анализу данных обстановки, принятию решения, планированию и доведению задач подчиненным подразделениям.

Напомним, что бригады территориальной обороны являются составной частью Вооруженных сил. Они предназначены для выполнения задач в пределах отдельно взятой области и укомплектовываются гражданами, проживающими в этом регионе.