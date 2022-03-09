В Шымкенте увеличили зарплату работникам сферы культуры

Работники библиотек, театров и архивов получали низкую заработную плату.

Глава государства в послании уделил особое внимание сфере культуры. Было выдвинуто конкретное предложение о повышении заработной платы работникам культуры, в том числе библиотечным работникам, работающим в сфере архивов и культуры, на 2022-2025 годы на 20 процентов ежегодно.

Почти у двух тысяч шымкентцев, работающих в сфере культуры и искусства, выросла заработная плата. Прибавки ждут и сотрудники музеев в жилом массиве Сайрам, в парках Женыс и Абая. В этом году они перейдут на баланс города.

Демеугали Баков, заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента:» Глава государства Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана уделил большое внимание сфере культуры, поручил повысить заработную плату работникам библиотек, театров, музеев и архивов. Заработная плата работников сферы культуры в этом году повысилась на 35 процентов».

Повысилась зарплата и у 48 сотрудников госархива Шымкента. Учреждение с 30-летней историей переехало в новое здание в 2015 году. Цифровизация – приоритетное направление развития государственного архива.

Айпар Амангельдиева, директор государственного архива г. Шымкента: «Государство начало уделять внимание архивам. Чтобы все услуги были доступны, проводится цифровизация. В этом году запланированы работы по модернизации. У наших сотрудников была самая низкая заработная плата. Другого дохода у них нет. Сейчас зарплата немного выросла. При повышении учитывается категория специалиста, стаж его работы. Но и этого недостаточно. Ведь цены на коммунальные услуги и продукты питания выросли».

Алтын Сейтаева, заместитель директора государственного архива г. Шымкента:«С этого года я получаю 165 тысяч тенге. 30 тысяч добавили. До нового года моя заработная плата составляла 135 тысяч тенге. У нас есть работники, которые не имеют категорию и с небольшим стажем работы, они получают 90 тысяч тенге».

У Улжан Егембердиевой стаж работы 9 лет. Сотрудница госархива говорит, повышения заработной платы даже не почувствовала:«11 тысяч тенге добавили. Раньше я получала около 78 тысяч тенге. С нового года 90 тысяч. Но и этих денег едва хватает. Все подорожало, цены на продукты растут ежедневно. Инфляция. Тенге обесценился. Просим, чтобы заработную плату еще подняли.

Сотрудники архива просят учитывать при ежегодной надбавке в 20 процентов, инфляцию, которая бьет рекорды.