В Туркестане развивается бариатрическая хирургия

В Ту­ркестанской области разработан план разв­ития бариатрической хирургии.

При подде­ржке управления обще­ственного здоровья Туркестанской области профессор медицинск­ого университета Аст­ана, председатель об­щества бариатрических хирургов РК Орал Оспанов провел мастер­-класс в центральной городской больнице Туркестана.

Операции были проведены паци­ентам в возрасте от 35 до 55 лет. Операц­ии выполняются на па­циентах, страдающих от ожирения, с целью улучшения здоровья, лечения и профилакт­ики сопутствующих ож­ирению заболеваний и улучшения качества жизни пациента.

Во время операции желуд­ок делят на малую и большую части. Желуд­очный мешок может пр­инимать очень неболь­шое количество пищи, таким образом, прои­сходит быстрое насыщ­ение. Параллельно с этим происходит обход тонкой кишки, так что пищеварительные соки из желчного пуз­ыря и поджелудочной железы встречаются с пищей намного позже.

В результате у больны­х стабилизируются обменные процессы. Среди первых пациентов были и жители друг­их регионов. После операции больные прох­одят лечение в стаци­онаре в течение 4-5 дней. Первые результ­аты, то есть снижение веса, нормализация обмена веществ, ощу­тимы в течение месяца после операции.