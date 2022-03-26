В Туркестане развивается бариатрическая хирургия

В Туркестанской области разработан план развития бариатрической хирургии.
При поддержке управления общественного здоровья Туркестанской области профессор медицинского университета Астана, председатель общества бариатрических хирургов РК Орал Оспанов провел мастер-класс в центральной городской больнице Туркестана.
Операции были проведены пациентам в возрасте от 35 до 55 лет. Операции выполняются на пациентах, страдающих от ожирения, с целью улучшения здоровья, лечения и профилактики сопутствующих ожирению заболеваний и улучшения качества жизни пациента.
Во время операции желудок делят на малую и большую части. Желудочный мешок может принимать очень небольшое количество пищи, таким образом, происходит быстрое насыщение. Параллельно с этим происходит обход тонкой кишки, так что пищеварительные соки из желчного пузыря и поджелудочной железы встречаются с пищей намного позже.
В результате у больных стабилизируются обменные процессы. Среди первых пациентов были и жители других регионов. После операции больные проходят лечение в стационаре в течение 4-5 дней. Первые результаты, то есть снижение веса, нормализация обмена веществ, ощутимы в течение месяца после операции.