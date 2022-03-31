В Туркестанской области запустили эстафету добра

Сельская школа имени Абая одна из старейших в Тюлькубасском районе, с полувековой историей и добрыми традициями.

Одна из них зародилась 4 года назад. Несмотря на то, что многие из окончивших учебное заведение уехали из села, бывшие одноклассники собираются и дарят жителям аула подарок.

Новоселье многодетная семья Кажыбековых празднует за щедрым дастарханом. Его накрыли для выпускников 1983 года. Дату окончания школы они отмечают благим делом. Бывшие одноклассники подарили дом большой семье, в которой отец — инвалид первой группы.

«Вместе с пятью детьми и с супругой скитались по съёмным квартирам. Денег не хватало, я таксовал. А в 2019 я и вовсе после того, как отказали почки стал нетрудоспособным. В мае 2020 года меня пригласили в мечеть. Там ребята 1983 года выпуска объяснили мне, что празднуют 20-летие со дня окончания школы и в честь этого вручили мне ключи от дома. Я сначала не мог поверить. Они до сих пор приходят к нам в гости«, — говорит Жасур Кажыбек, житель Тюлькубасского района.

«Дарить дом нуждающейся семье в 2018 году начали ВЫПУСКНИКИ 1981 года рождения. На следующий год подобную акцию провели выпускники 1999 года. Ну, мы решили продолжить и подарили семье Кажыбек этот дом. Нашли ЕГО, выкупили у прежнего владельца, сделали ремонт своими силами. Деньги собирали все выпускники школы имени Абая», — говорит Мейыржан Мажибай, выпускник сельской школы им.Абая 2000 года

Традицию продолжил следующий школьный выпуск. Выпускники 2001-го года подарили дом многодетной малообеспеченной семье.

«Из пятерых нуждающихся, мы выбрали одну семью и вручили ключи от дома в прошлом году. Таким образом мы хотим оказать помощь сельчанам и своему селу«, — говорит Сержан Тогайбеков, выпускник сельской школы им.Абая 2001 года.

Эстафета добра в Тюлькубасском районе продолжается. Сейчас выпускники 1985-го года строят новый дом.

«Сейчас мы с одноклассниками 1985 года рождения заканчиваем ремонт дома. Надеемся, что нам удастся найти ту семью, которая сможет порадоваться такому подарку от нас», — говорит Марат Тургынбаев, выпускник сельской школы им.Абая 2002 года

Выпускники передают дома действительно нуждающимся семьям. Они надеются, что инициативу подхватят и в других районах Туркестанской области.