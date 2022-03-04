Жители Кызылжара пожаловались депутату на соседство с мусорной свалкой

Жители микрорайона Кызылжар Абайского района обратились за помощью к депутату городского маслихата Айгерим Джумакуловой.

Берег канала возле их домов превратился в мусорную свалку. Местные жители просят народного избранника посодействовать в решении вопроса благоустройства земельного участка и строительстве детской спортивной площадки.

Этот водоём в микрорайоне Кызылжар, стал для местных жителей настоящей головной болью. Здесь проходит канал. Когда он наполнятся, вода стекает сюда . Берег водоема давно превратился в мусорную свалку. Здесь кроме бытовых отходов , гора строительного хлама. Если местная власть не примет меры, то беды не избежать, говорит Базаркуль Асылбекова.

Базаркуль Асылбекова, жительница мкр.Кызылжар:

«Мусорную свалку необходимо вывезти Кто это будет вывозить, специалисты СЭС или работники акимата, это уже как они между собой решат. Куда смотрят санэпидемиологи, районный акимат? Высушить необходимо водоем и привести в порядок это место. Необходимо штрафовать тех, кто будет мусор кидать. В прошлый раз в водоеме чуть ребенок не утонул. Вовремя спасли».

С этой проблемой Совет ветеранов микрорайона Кызылжар куда только не обращался. Устав от бездействия чиновников , аксакалы решили обратиться за помощью к депутату городского маслихата.

Смайыл Сейтимов, заместитель председателя Совета ветеранов мкр. Кызылжар:

«Мы написали письмо депутату городского маслихата Айгерим Джумакуловой. Это наша последння надежда. Мы просим депутата посодействовать в очистке и благоустройстве места, где сейчас водоем, и построить здесь спортивную детскую площадку».

На официальный депутатский запрос ответил сам аким Абайского района. В этом направлении ведется работа по проблеме кызылжарцев. С владельцами канала Косдиирмен, протяженность которого 13 километров, мы побывали на территории водоема и познакомились с ситуацией. Ведем работу по передаче пустующего земельного участка в собственность района, говорит Бухарбай Парманов.

Бұхарбай Парманов, аким Абайского района:

«Этот земельный участок мы возьмем на баланс района. В настоящее время совместно с кадастровым управлением, провели обследование, определяем проектную стоимость. Получив государственный акт, где мы будем в дальнейшем решать вопросы благоустройства, приведем в порядок и построим детскую площадку. Контроль эа исполнением мы берем на себя».

Этот вопрос будет на контроле не только акима района, но и депутата городского маслихата.