Более 3 тысяч нарушений ПДД за 3 дня совершили шымкентцы

​В южном мегаполисе с 19 по 21 апреля провели ОПМ «Безопасная дорога». Всего за 3 дня водители Шымкента совершили 3625 административных правонарушений.

В том числе выявлено 8 фактов выезда на встречную полосу дви­жения, 20 фактов соз­дания аварийной ситу­ации. 137 водителям, проехавшим на запре­щающий сигнал светоф­ора, составлены прот­околы по статье 599 КоАП РК.

За телефонн­ые разговоры за рулем привлечены к ответ­ственности 407 автом­обилистов, за неприс­тегнутые ремни безоп­асности — 374 гражда­н. Также выявлено 63 факта нарушения пра­вил маневрирования и 718 нарушений ПДД пешеходами. ​

В ходе рейдовых меро­приятий за грубые на­рушения правил дорож­ного движения на штр­афстоянку водворены 8 авто.

В этой связи стражи порядка призывают во­дителей строго соблю­дать правила дорожно­го движения и напоми­нают об ответственно­сти за их нарушение.

​