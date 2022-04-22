Более 3 тысяч нарушений ПДД за 3 дня совершили шымкентцы

В южном мегаполисе с 19 по 21 апреля провели ОПМ «Безопасная дорога». Всего за 3 дня водители Шымкента совершили 3625 административных правонарушений.
В том числе выявлено 8 фактов выезда на встречную полосу движения, 20 фактов создания аварийной ситуации. 137 водителям, проехавшим на запрещающий сигнал светофора, составлены протоколы по статье 599 КоАП РК.
За телефонные разговоры за рулем привлечены к ответственности 407 автомобилистов, за непристегнутые ремни безопасности — 374 граждан. Также выявлено 63 факта нарушения правил маневрирования и 718 нарушений ПДД пешеходами.
В ходе рейдовых мероприятий за грубые нарушения правил дорожного движения на штрафстоянку водворены 8 авто.
В этой связи стражи порядка призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и напоминают об ответственности за их нарушение.