Придорожную инфраструктуру приведут к единым стандартам

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости повышения качества и безопасности автомобильных дорог, а также развития придорожной инфраструктуры, включая объекты вблизи пограничных пунктов пропуска.

Глава правительства подчеркнул, что в стране ведется работа по приведению сервисных объектов в соответствие с национальными стандартами, однако их размещение остается неравномерным.

«Важно уделить внимание развитию придорожного сервиса. В целом все больше объектов приводится в соответствие с национальным стандартом. Однако сервис-центры находятся преимущественно в крупных населенных пунктах. Необходимо открывать их равномерно, а также устанавливать указатели с информацией о расстоянии до сервисов, автозаправочных станций и гостиниц», — отметил он.

Особое внимание — объектам у пограничных пунктов

Премьер-министр отдельно остановился на вопросе развития инфраструктуры вблизи пограничных переходов.

«Следует принять меры по открытию придорожного сервиса возле пограничных пунктов пропуска для предоставления услуг автоперевозчикам», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По его словам, с учетом роста объемов транзитных перевозок особое значение приобретает качественное обслуживание большегрузного транспорта.

Этот сегмент, как было отмечено, может стать востребованным направлением для отечественного бизнеса.

До 1 мая разработают карту развития сервиса

В целом на заседании была подчеркнута необходимость комплексной реализации новых автодорожных проектов, развития сопутствующей инфраструктуры и своевременного проведения ремонтных работ.

Министерству транспорта совместно с акиматами поручено до 1 мая разработать детальную карту развития придорожного сервиса в каждом регионе с учетом действующих стандартов и мер стимулирования предпринимательства.