Бюджет южного мегаполиса увеличили на 20 млрд тенге

В Шымкенте повысили бюджет. На сессии маслихата депутаты одобрили, что к прежней сумме нужно добавить еще около 20 миллиардов тенге.

Теперь бюджет Шымкента, с прибавкой, составляет больше 489 миллиардов тенге.

Средства планируют расходовать по уму. А именно — на строительство жилья для нуждающихся, благоустройство, на социальные проблемы, а также на реконструкцию ирригационной системы. После проливных дождей Шымкент превратился в Венецию, дороги в реки, а лужи в небольшие моря.

Еще часть средств потратят на покупку камер видеонаблюдения, которые установят на улицах города.

«В основном выделяется на крупные проекты, именно инженерно-инфраструктурные проекты, и по поручению Президента на социальные сферы на занятость. Есть крупные проекты, конечно, которые финансируются из республиканского бюджета: например, строительство автодороги продолжения Кунаева, есть газоснабжение, водоснабжение дачного поселка», — говорит Мухит Кемелов, заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования.