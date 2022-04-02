Дефекты после ремонта дорог устранят до 15 мая

Созданная по поручению главы города комиссия в составе специалистов управления транспорта и автомобильных дорог и городского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» проверила качество выполненных восемью компаниями-подрядчиками дорожных работ и выявила неисправности.

В частности, из 310 км построенных и отремонтированных дорог 2,8 км оказались с дефектами. 21 из 980 отремонтированных скважин специалисты не приняли из-за некачественных работ. Руководству подрядных организаций акимат направил предупредительные письма, чтобы те восстановили объекты до 15 мая. В случае неисполнения в срок требований строителям грозит штраф за каждый просроченный день.



Напомним, в 2021 году в Шымкенте работы велись на 310 км автодорог — было построено 72,2 квадратных километров новых дорог и отремонтировано 237,8 квадратных километров.

Также стало известно, что из 4,5 км велодорожки, о которой говорилось ранее, участок дорожки — 600 метров, будет приведена в порядок подрядчиком — ТОО «ЭнСаф», проводившем в этом месте систему канализации. Работы уже ведутся. А на месте системы канализации компания «Корпорация Береке» начнет строительство автодороги и велодорожек.