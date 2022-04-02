Дефекты после ремонта дорог устранят до 15 мая

Иначе на подрядчиков будут налагаться штрафы за каждый просроченный день.
Такое поручение дал аким Шымкента Мурат Айтенов представителям специализированной комиссии, которая выявила ряд дефектов в ходе проверки качества дорог после ремонта.
Созданная по поручению главы города комиссия в составе специалистов управления транспорта и автомобильных дорог и городского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» проверила качество выполненных восемью компаниями-подрядчиками дорожных работ и выявила неисправности.
В частности, из 310 км построенных и отремонтированных дорог 2,8 км оказались с дефектами. 21 из 980 отремонтированных скважин специалисты не приняли из-за некачественных работ.
Руководству подрядных организаций акимат направил предупредительные письма, чтобы те восстановили объекты до 15 мая. В случае неисполнения в срок требований строителям грозит штраф за каждый просроченный день.
Напомним, в 2021 году в Шымкенте работы велись на 310 км автодорог — было построено 72,2 квадратных километров новых дорог и отремонтировано 237,8 квадратных километров.
Также стало известно, что из 4,5 км велодорожки, о которой говорилось ранее, участок дорожки — 600 метров, будет приведена в порядок подрядчиком — ТОО «ЭнСаф», проводившем в этом месте систему канализации. Работы уже ведутся. А на месте системы канализации компания «Корпорация Береке» начнет строительство автодороги и велодорожек.