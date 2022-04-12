Еще 1000 камер установят на улицах Шымкента

Количество камер видеонаблюдения в мегаполисе составляет 6330 единиц, еще 1000 планируют установить в течение этого года.

Об этом глава города Мурат Айтенов рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, камеры видеонаблюдения являются важным инструментом для обеспечения безопасности. Благодаря их массовой установке уровень преступности в городе уже снизился более чем на 3%.

«К 3153 камерам в 2021 году подключили еще 3177 новых камер. Их общее количество составило 6330. Дополнительно поставим еще 1000. Можно сказать мы идем в правильном направлении. Мы должны знать, что все это для нашей с вами безопасности. Цель — максимально расширить «безопасную площадку» нашего города», — говорит Мурат Айтенов.