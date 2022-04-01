«Если нас поддержат, мы не подведем»,- аграрии

На проведение весенне-полевых работ шымкентским крестьянам выделили ГСМ в феврале 200 тонн, и столько же в марте.

Но не все сразу приобрели льготное топливо. Производственный кооператив «Жиенбай-К» в жилом массиве Бадам планирует получить льготные горюче-смазочные материалы, предоставляемые государством летом. Так как озимые хозяйство засеяло в прошлом году. Дехкане просят субсидировать покупку удобрения

150 гектаров в массиве Бадам засеяны озимой пшеницей. Проблем с семенами нет, аграрии запаслись с прошлогоднего урожая. А вот с удобрениями возникли сложности.

Кенесали Кансейит, председатель производственного кооператива «Жиенбай -К»:

«До прошлого года управление сельского хозяйства земледельцам не очень помогало. Всё внимание было уделено развитию тепличного хозяйства и животноводству. Второй год мы не можем получить удобрения по льготной цене. Если тонна в прошлом году стОила 78 тысяч , то в этом — 206 тысяч. Подорожание отразится на себестоимости наших культур».

В Шымкенте различными культурами засеяно около 30 тысяч гектаров. Более 10 тысяч — занимает озимая пшеница, 700 — яровая, масличные культуры — 600 гектаров, люцерна — 660.

Жанибек Тогай, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«Удобрения отечественного производства со стороны государства будут субсидированы. На эти цели предусмотрены 122 млн тенге. Сейчас готовим проект постановления, как подпишут, начнём выдавать, тонна удобрения — 188 тысяч тенге, хозяйствам 50 процентов будет субсидировано».

В этом году на весенне-полевые работы шымкентским аграриям выделят 400 тонн льготного топлива — по 189 тенге за литр.

Кенесали Кансейит, председатель производственного кооператива «Жиенбай -К»:

«Многие площади посевные изымаются в пользу государства. Строятся новые индустриальные зоны, производства. Мы опасаемся, что в будущем мы останемся без сельхозугодий и вовсе не будем заниматься земледелием. Но несмотря на все трудности, мы продолжаем трудиться» .