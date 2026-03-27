Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Более 3 тысяч черепах переселены в безопасные места

Более 3 тысяч черепах переселены в безопасные места

-
Редактор Юлия Машковская
-
17

В Отрарском районе реализуется уникальная инициатива, направленная на защиту природы. Более 3 тысяч черепах были перемещены в безопасные места. В ходе подготовки к весенним полевым работам было решено переселить черепах, обнаруженных на хлопковых полях, в безопасные зоны, чтобы сохранить их жизнь. 

Массовое переселение черепах активно проводится в Отрарском районе. Экологическая акция организована природоохранным фондом «Тасбақа». Кроме того, инициативу поддержали волонтёры и инвесторы, благодаря чему работа ведётся организованно. За несколько дней защитникам природы удалось добиться значительных результатов — они спасли более 3 тысяч черепах.

Работы направлены на то, чтобы черепахи не пострадали во время весенней сельскохозяйственной кампании. С помощью волонтёров собранных черепах выпускают на расстоянии 7–8 километров от мест обнаружения.

По словам специалистов, переселение может продолжаться до конца мая, а в зависимости от погодных условий — до середины июня. Это связано с тем, что при сильной жаре черепахи прекращают активность и впадают в спячку до следующей весны.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.