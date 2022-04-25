Кабинет «самопознания» за 446 млн хотели закупить в школе Шымкента

Антисептики на миллионы, дорогостоящие камеры видеонаблюдения и кабинет самопознания стоимостью почти в полмиллиарда тенге.

Все это и многое другое чиновники хотели закупить на бюджетные средства. Подробнее о неразумных закупках рассказали в Антикоррупционной службе Шымкента.

Как стало известно, за 3 года Антикору южного мегаполиса удалось сэкономить 11 млрл тенге, и только в этом году сэкономили 2 млрд.

Результаты работы показывают, что отдельные госорганы и должностные лица по-прежнему значительно завышают суммы проводимых закупок. Так, в одной из городских школ Шымкента был запланирован закуп учебного кабинета «самопознания» на сумму более 446 млн бюджетных средств. Фактические данные Единого окна закупок, указали завышение стоимости более чем в 100 раз. В последствии школа отказалась от дорогостоящего кабинета вовсе.

В прошлом году (2021 г.) Департаментом в ходе мониторинга госзакупок установлены факты завышения цен на закупки со стороны городского акимата. Здесь планировали закупить 100 единиц дезинфицирующих средств на 44 млн тенге. То есть 1 антисептическое средство обходилось почти в 440 тысяч тенге. В итоге, после письма Антикора акимат закупил антисептики стоимостью 1 тысяча тенге за единицу.

Аналогичные факты завышения цен выявлены при планировании госзакупок со стороны городского Департамента полиции. Так, при закупе 670 видеокамер на общую сумму 64 млн тенге, завышения закупочных цен указали на отклонения более чем на 65%, а в отдельных случаях на 76%.

В результате запланированные лоты изменены на приобретение услуг по обучению персонала и вывозу мусора, экономия составила порядка 62 млн. тенге.

«Эффективное использование бюджетных средств, исключение хищений является приоритетной задачей нашего органа. Данная работа будет осуществляется на постоянной основе», — сообщили в Антикоррупционной службе.